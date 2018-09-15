Кыргызстанец пытался выехать в Узбекистан по чужому паспорту

На пункте пропуска «Чечме-автодорожный» пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который пытался проехать в Узбекистан по чужому паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Кыргызстанец, 1995 года рождения, направлялся в узбекский анклав Сох. При прохождении границы он предъявил паспорт, выданный другому гражданину КР, 1997 года рождения.

В ходе проверки пограничники выявили несоответствие внешности предъявителя фотографии в паспорте. Молодой человек признался, что использовал документ родственника.

Задержанного передали сотрудникам милиции.