Кыргызстанцу не удалось выехать в Казахстан по паспорту брата-близнеца

Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту брата-близнеца. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, в пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» при прохождении пограничного контроля молодой человек предъявил паспорт гражданина Кыргызской Республики на имя А.А., 1976 года рождения.

Однако у пограничников возникли сомнения. В ходе проверки выяснилось, что кыргызстанец использовал паспорт брата-близнеца. На него самого же наложено ограничение на выезд за пределы КР.