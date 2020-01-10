За использование поддельного паспорта Кыргызстана узбекистанец получил срок

В Кировском районе Санкт-Петербурга суд вынес приговор в отношении мигранта из Узбекистана за использование поддельных документов. Об этом сообщили российские СМИ.

По официальным данным, сотрудники дорожной полиции в сентябре 2019 года остановили автомобиль «Хюндай Солярис», за рулем которого находился уроженец РУз Икромжон Напасов.

Мужчина предъявил инспекторам ДПС поддельное водительское удостоверение гражданина Кыргызстана. Когда злоумышленника доставили в отдел полиции, там он показал стражам порядка подложный паспорт на имя гражданина КР.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного паспорта гражданина, поддельного водительского удостоверения».

В результате суд назначил узбекистанцу наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.