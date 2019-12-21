Пограничники задержали кыргызстанца с чужим паспортом

Пограничники в аэропорту «Манас» задержали кыргызстанца с чужим паспортом. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По ее данным, пассажир рейса Бишкек — Москва предъявил пограничному наряду общегражданский паспорт на имя М.М.уулу, 1994 года рождения. При проверке выявили несоответствие внешности предъявителя паспорта с фотографией в документе.

«В ходе опроса выяснилось, что гражданину Кыргызстана ограничили выезд за пределы республики, поэтому для вылета в Москву он решил воспользоваться чужим паспортом. Пассажира передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в ГПС.