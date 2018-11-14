Кыргызстанка пыталась выехать в Казахстан по паспорту сестры

Пограничники задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся выехать в Казахстан по чужому паспорту. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Кыргызстанку задержали в пункте пропуска «Чон-Капка-автодорожный».

«При прохождении пограничного контроля девушка предъявила паспорт на имя З.Р. кызы, однако в ходе опроса не смогла ответить на некоторые вопросы, чем вызвала подозрение у пограничного наряда», — отметили в ГПС.

Выяснилось, что гражданка Кыргызстана использовала паспорт родной сестры-близнеца, так как у нее ограничение на выезд за пределы Кыргызстана. Задержанную передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.