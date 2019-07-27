Кыргызстанец пытался перейти границу с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный» задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, гражданин КР 1992 года рождения при пересечении границы предъявил чужой паспорт.

«Пограничный наряд сразу выявил несоответствие фотографии владельца документа внешности предъявителя. Кыргызстанца задержали и передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ для дальнейшего разбирательства», — отметили в ГПС.