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Происшествия

Кыргызстанец пытался перейти границу с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный» задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, гражданин КР 1992 года рождения при пересечении границы предъявил чужой паспорт.

«Пограничный наряд сразу выявил несоответствие фотографии владельца документа внешности предъявителя. Кыргызстанца задержали и передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ для дальнейшего разбирательства», — отметили в ГПС.
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