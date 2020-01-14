Гражданина Турции задержали при въезде в Кыргызстан по поддельному паспорту

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар» задержали гражданина Турции за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, прибывший из Казахстана 35-летний У.И. при прохождении паспортного контроля предъявил пограничникам паспорт, в котором выявили частичную подделку документа (изменение оттисков даты-штампа о пересечении госграницы).

Задержанного передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.