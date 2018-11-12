Кыргызстанец, не уплатив алименты, пытался уехать в Казахстан по чужому паспорту

В пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» пограничный наряд задержал кыргызстанца, который пытался выехать в Казахстан по чужому паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы.

Уточняется, что при прохождении паспортного контроля молодой человек предъявил паспорт на имя 26-летнего С.К. В ходе проверки выяснилось, что предъявитель документа не является его владельцем.

«Гражданин Кыргызстана признался, что использовал чужой паспорт. Ему ограничен выезд за пределы страны, так как он не уплатил алименты. Задержанного передали сотрудникам милиции», — отметили в ГПС.