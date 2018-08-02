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Происшествия

Следователей Октябрьского УВД подозревают в фальсификации доказательств

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленной фальсификации доказательств сотрудниками Службы криминальной милиции (СКМ) УВД Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, проверка установила, что сотрудники СКМ сфальсифицировали доказательства при оформлении процессуальных документов, связанных с обнаружением гашиша. Заключение судебно-почерковедческой экспертизы показало, что подпись понятого на опечатанном конверте с наркотиком выполнена другим лицом. Допрошенный понятой показал, что не расписывался на опечатанном конверте с изъятым веществом, потому что наркотик ему не показали.

Уголовное дело возбудили по статье 326 (фальсификация доказательств по уголовному делу работников органа дознания и следствия) УК КР. 
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