Происшествия

Почти на 7 миллионов сомов изъяли наркотики у владельцев интернет-магазина

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР пресекли деятельность интернет-магазина, который продавал наркотики посредством закладок. Об этом сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР.

20 августа были задержаны куратор онлайн-магазина 27-летний Р.Э.Р., у которого изъяли девять свертков наркотиков. Кроме того, задержанный показал места, где были спрятаны запрещенные вещества для клиентов. Также был задержан 28-летний А.Б.Т., который занимался фасовкой наркотиков.

Их водворили в СИЗО-1. В СБНОН добавили, что примерная стоимость изъятых наркотиков составляет 6 миллионов 900 тысяч сомов. Запрещенные вещества продавали под видом сладостей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340587/
