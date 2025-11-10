Глава ВВС покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа

Генеральный директор ВВС Тим Дэйви покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа, пишет The Times.

Фото Reuters. Гендиректор ВВС Тим Дэйви покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа

Отмечается, что решение об отставке глава ВВС принял «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании, которую обвинили в показе смонтированного фрагмента речи американского президента, провале в освещении ситуации в секторе Газа и проблем трансгендеров.

Ранее газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Дональда Трампа в передаче Panorama. Она смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления лидера США с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом Дональд Трамп «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». В действительности же он говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники главы Белого дома откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры сняты до речи Трампа.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Дональда Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020-го, в которых он потерпел поражение.

Также стало известно, что свой пост покидает и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.