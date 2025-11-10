10:17
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть

Глава ВВС покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа

Генеральный директор ВВС Тим Дэйви покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа, пишет The Times.

Reuters
Фото Reuters. Гендиректор ВВС Тим Дэйви покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа

Отмечается, что решение об отставке глава ВВС принял «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании, которую обвинили в показе смонтированного фрагмента речи американского президента, провале в освещении ситуации в секторе Газа и проблем трансгендеров.

Ранее газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Дональда Трампа в передаче Panorama. Она смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления лидера США с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом Дональд Трамп «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». В действительности же он говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники главы Белого дома откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры сняты до речи Трампа.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Дональда Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020-го, в которых он потерпел поражение.

Также стало известно, что свой пост покидает и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350240/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
Жители Великобритании подали в суд на Johnson & Johnson из-за рака от присыпки
В США прокуроры просят приговорить Пи Дидди более чем к 11 годам тюрьмы
Пьяный милиционер в Бишкеке попался на видео и был уволен из органов
В Бишкеке сотрудник МВД нарушил ПДД и обматерил водителя
Что происходит за фасадом у соседей
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
10 ноября, понедельник
10:14
Глава кабмина поздравил граждан Кыргызстана с Днем молодежи Глава кабмина поздравил граждан Кыргызстана с Днем моло...
10:00
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
09:50
Глава ВВС покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа
09:41
Игры исламской солидарности. Кыргызстанцы завоевали первые медали
09:33
Чемпионат мира по самбо. Сборная Кыргызстана заняла третье общекомандное место