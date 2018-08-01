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Происшествия

В Африке погибли три российских журналиста

Трое граждан РФ, предположительно, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемал погибли в Центрально-Африканской Республике при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, они могли быть убиты в результате нападения с целью ограбления, сообщает РИА «Новости».

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, который направил группу из трех россиян в ЦАР, сообщили, что те снимали документальное кино о местной жизни.

В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу республики Банги. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства граждан РФ.

Руководитель ЦУР Андрей Коняхин сообщил, что съемочная группа прилетела в республику в субботу. На связь они последний раз вышли в воскресенье вечером.

Как уточняется, тела трех погибших россиян были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута, они имели следы множественных пулевых ранений, машина была повреждена выстрелами. Видимо, имело место вооруженное нападение, но его цель пока не установлена.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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