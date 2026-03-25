Спорт

Исторический матч — Кыргызстан впервые сыграет с африканской сборной по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня, 25 марта, проведет первый матч в 2026 году.

В рамках учебно-тренировочных сборов в Турции команда Роберта Просинечки сыграет против сборной Экваториальной Гвинеи. Встреча пройдет в Анталии и начнется в 20.00 по бишкекскому времени.

Этот матч станет 190-м в истории национальной команды и первым против сборной из Африки.

В рейтинге ФИФА сборная Кыргызстана занимает 103-е место, Экваториальная Гвинея находится на 107-й позиции.

Ранее кыргызстанская команда уже пересекалась с африканским футболом на клубном уровне. В частности, в 2024 году футболисты КР на сборах в Турции сыграли 0:0 с алжирским клубом «Оран».
