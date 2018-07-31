Драка в Москве закончилась гибелью кыргызстанца. Скинули с высоты

На строительном объекте напротив дома, расположенного в Москве на улице Вертолетчикова, произошла групповая драка между гражданами Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает Посольство КР в России.

По предварительной информации судебных экспертов, причиной смерти кыргызстанца стало падение с высоты.

Кузьминское межрайонное следственное отделение СУ Следственного комитета России по Москве проводит проверку по факту смерти гражданина Кыргызстана А.у.А.

Задержаны и допрашиваются все участники групповой драки — четыре гражданина Кыргызстана и более десяти граждан Узбекистана.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, процессуальное решение по которому будет принято по результатам допроса участников драки и заключения о причине смерти А.у.А.

Груз-200 дипломаты намерены отправить в КР сегодня.