В Токмаке у бизнесмена вымогали деньги за «криминальное покровительство»

В Токмаке сотрудники МВД задержали двух местных жителей, вымогавших у предпринимателя деньги за «криминальное покровительство». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 10 мая в Службу криминальной милиции с заявлением обратился частный предприниматель. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые, угрожая физической расправой, с 2017 года вымогают у него деньги.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СКМ МВД установили и задержали двоих подозреваемых в совершении этого преступления. Ими оказались 31-летний У.М. и 25-летний Б.М. Последний ранее неоднократно судим. Оба задержанных состоят на оперативном учете в МВД как активные члены организованной преступной группировки. Они водворены в СИЗО-1 Бишкека. Ведется расследование», — сообщили в ведомстве.