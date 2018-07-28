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Происшествия

В Токмаке женщина чуть не убила гражданского мужа. Суд направил ее на экспертизу

Токмакский городской суд назначил обвиняемой в покушении на убийство судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается в постановлении суда.

Следствием С. А. обвиняется в покушении на убийство своего гражданского мужа, а ее сестра М.К.А. —   в укрывательстве преступления.

В ходе судебного заседания подсудимая С.А. вину признала частично. Она рассказала, что в тот день, приехав домой, увидела, что ее гражданский муж спит в нетрезвом состоянии. Когда разбудила его, тот стал ее избивать. В это время сестра пыталась разнять их, но мужчина продолжал избивать жену.

Женщина сказала супругу, чтобы тот уходил из дома и не возвращался. В этот момент мужчина вновь стал избивать подсудимую, схватив ее за горло, начал душить. Плохо соображая, она нащупала рукой нож и ударила им супруга в спину.

На судебном заседании адвокат подсудимой сообщил, что женщина находилась в состоянии сильного душевного волнени, и заявил ходатайство о назначении психиатрической экспертизы. Суд удовлетворил просьбу защиты.
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