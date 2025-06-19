В 7-м микрорайоне человек получил ножевые ранения. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении попытки убийства. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

Накануне во дворе 7-го микрорайона житель получил ножевые ранения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района Бишкека, где по приезде факт подтвердился.

Пострадавшему 42-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, из хулиганских побуждений с особой жестокостью» УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 32-летнего мужчину и водворили в ИВС ГУВД.