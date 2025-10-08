Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении

В провинции Каньяр в центральной части Эквадора протестующие напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Инцидент произошел на фоне массовых акций против отмены субсидий на топливо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По их данным, автомобиль главы государства был окружен примерно 500 протестующими. На его машине обнаружены следы от пуль, однако сам Даниэль Нобоа не пострадал.

Пресс-служба президента Эквадора опубликовала видео, на котором видно, как десятки людей бросают камни в один из автомобилей кортежа. На опубликованных фотографиях — авто с разбитыми стеклами и повреждениями.

Полиция задержала пятерых человек. Им намерены предъявить обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Протесты в Эквадоре продолжаются с середины сентября. Их организовала Конфедерация коренных народов (CONAIE) в ответ на отмену субсидий на дизельное топливо, что привело к резкому росту цен.

Власти обвиняют в организации беспорядков наркокартели, тогда как представители CONAIE заявляют о произвольных задержаниях и насилии со стороны полиции.