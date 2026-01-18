10:38
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки

В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

УВД Свердловского района Бишкека
Фото УВД Свердловского района Бишкека

По ее данным, ЧП произошло 15 января на улице Жумабека. По словам потерпевшей, знакомый насильно посадил ее в машину и попытался убить.

Воспользовавшись моментом, она смогла вырваться и сбежать. Все действия заявительница снимала на свой телефон.

Факт зарегистрирован по статье «Покушение на убийство» УК КР.

По горячим следам задержан подозреваемый А.А., 2003 года рождения. Он водворен в ИВС
