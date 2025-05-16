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Экс-глава ФБР выложил фото с цифрами 8647: его обвинили в призыве убить Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми выложил фото с ракушками в форме цифр 8647 на песке. Его обвинили в призыве к убийству Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC.

из Х Джеймса Коми
Фото из Х Джеймса Коми. Бывший директор ФБР выложил фото с ракушками в форме цифр 8647 на песке, но позже удалил его

Американские власти расследуют предполагаемый призыв к убийству главы Белого дома со стороны бывшего директора Федерального бюро расследований США (работал на посту в 2013-2017 годах) Джеймса Коми.

«Мы тщательным образом расследуем все, что может быть расценено как потенциальная угроза в адрес наших подопечных. Нам известно о публикации в социальной сети со стороны бывшего директора ФБР Коми, и мы со всей серьезностью воспринимаем подобные высказывания», — написал в X официальный представитель Секретной службы Соединенных Штатов Энтони Гульельми.

Джеймс Коми ранее разместил в X фотографию ракушек на пляже, выложенных в виде цифр 8647. Как поясняют журналисты, жаргонное выражение «to 86» может быть переведено как призыв отказать кому-либо в обслуживании или «избавиться» от кого-либо, а также может означать призыв к убийству. 47 в данном случае может указывать на порядковый номер Дональда Трампа, являющегося 47-м президентом США.

На фоне критики экс-глава ФБР уже удалил свою публикацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329301/
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