В Чуйской области в сточной яме нашли скелет

В селе Кыз-Моло Московского района на дне сточной ямы обнаружен скелетированный труп без вести пропавшего Д.Д. с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 мая 2018 года при проверке оперативной информации по разыскному делу от 2015 года по без вести пропавшему 51-летнему гражданину Д.Д выявлен факт совершения тяжкого преступления.

По факту следственная служба ОВД Московского района возбудила уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

29 июня сотрудники районной милиции задержали гражданина Д.М., ему предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. Следствие продолжается.