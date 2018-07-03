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Происшествия

Как в кино. Французский грабитель сбежал из тюрьмы на вертолете

Во французском департаменте Сена и Марна (регион Иль-де-Франс) осужденный на 25 лет рецидивист Редуан Фаид во второй раз совершил побег из тюрьмы. Об этом сообщило Радио Свобода.

В воскресенье его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном на территории тюрьмы месте, не закрытом сверху специальной сеткой. Побег длился несколько минут, сообщники Фаида были хорошо вооружены, применили отвлекающие действия и дымовые шашки, сообщили французские и американские СМИ.

Вместе с вертолетом преступники захватили и пилота, которого отпустили после реализации своего плана. Вертолет приземлился между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Вся компания села в черный Renault. Полиция пыталась продолжить погоню, но группа снова сменила машину — на этот раз на белый фургон. В итоге преступникам удалось скрыться. Теперь вся полиция Франции гонится за Фаидом и тремя его сообщниками.
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