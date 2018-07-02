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Происшествия

Под звуки гимна. На Филиппинах убит мэр города Танавана

Мэр филиппинского города Танавана Антонио Халили убит сегодня во время церемонии поднятия флага у здания городского совета, сообщает ABS-CBN со ссылкой на полицию.

Убийство произошло в тот момент, когда Антонио Халили и другие чиновники исполняли национальный гимн. Градоначальник получил выстрел в грудь. Мэр умер в больнице.

Антонио Халили стал известен после того, как заставил подозреваемых в наркопреступлениях пройти с позором по городским улицам. Однако известно, что самого политика также подозревали в связях с наркомафией.
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