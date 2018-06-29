В ГРС Кыргызстана незаконно выдают водительские удостоверения тем, кто их лишен

Должностные лица РЭО при ГРС незаконно выдали водительские удостоверения тем, кто их был лишен. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

По данным надзорного ведомства, по факту незаконной выдачи водительских удостоверений возбуждены уголовные дела по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что 10 февраля 2016 года решением Октябрьского районного суда Бишкека гражданин Ю.И. лишен права управления транспортными средствами на один год. Однако 11 апреля 2016 года должностные лица Аламудунского регистрационно-экзаменационного отдела незаконно выдали ему водительское удостоверение.

Аналогичный факт выявлен и в Бишкекском городском РЭО, где должностные лица, несмотря на решение Октябрьского районного суда о лишении гражданина Е.Ю. права управления транспортными средствами на один год, незаконно выдали водительское удостоверение 11 января 2016 года.

Уголовные дела направлены в следственные органы для расследования.