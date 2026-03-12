09:29
Происшествия

В Бишкеке задержан сотрудник милиции — обещал получить водительские права

В Бишкеке задержан сотрудник милиции, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В Бишкеке задержан сотрудник милиции, подозреваемый в мошенничестве

По его данным, сотрудник отдела охраны Первомайского района службы охраны МВД К. у. А. взял у гражданина крупную сумму денег, обещая содействовать в получении водительских прав. Средства переводились через банковское приложение.

К. у. А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

В госкомитете напоминают, что получить водительские права можно только законным путем.

«Президент Садыр Жапаров неоднократно предупреждал о необходимости строгого соблюдения требований законодательства и недопустимости каких-либо коррупционных проявлений в этой сфере», — подчеркивается в сообщении.
