Власть

Дастан Бекешев: Даже учиться водить танки не нужно 10 месяцев обучения

Даже учиться водить танки не нужно 10 месяцев обучения, заявил сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

По его словам, предлагаемую реформу о том, что надо учиться 10 месяцев для получения водительских прав, следует пересмотреть.

«Это слишком долго. Я понимаю, что надо повышать культуру вождения. Но начинать это надо с детсадов, школ. Даже на танках ездить 10 месяцев не надо», — считает Дастан Бекешев.

Напомним, что в Кыргызстане предлагается ввести обучение на водительские права в течение 10- 12 месяцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358663/
просмотров: 328
