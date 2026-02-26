Депутат: В России продают поддельные паспорта и водительские права Кыргызстана

Депутат призывает раскрыть преступников, которые подделывают кыргызские паспорта и водительские права. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сказала Айгуль Ахмедова.

По ее словам, такие подделки покупают граждане других стран, которые затем попадают в ДТП и нарушают законы.

«В итоге их считают кыргызстанцами, хотя на самом деле это не так», — отметила нардеп.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что это один из фактов мошенничества, совершенный за пределами Кыргызстана. И в таких случаях привлекают к ответственности по законам той страны, где совершено преступление.

По словам Айгуль Ахмедовой, поддельные паспорта и водительские удостоверения изготавливаются на территории КР, поэтому Генпрокуратура должна принять меры.

«У меня есть конкретные номера, факты. Надо провести расследование», — призвала она.

Заместитель генпрокурора заметила, что будет проведена проверка. «Хотя, по данным «Унаа», сейчас невозможно подделывать паспорта и водительские удостоверения Кыргызстана», — добавила она.