12:05
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Власть

В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права

Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента отметил: к нему обращается молодежь, которая считает нецелесообразным решение о том, что на получение водительских прав необходимо отучиться от 10 до 12 месяцев.

«Я тоже считаю, что это неправильно. В Японии на права обучаются три месяца, в США, Грузии — еще меньше. Если мы примем такое решение и получение прав станет дорогим, то молодежь просто будет уезжать в соседние страны, чтобы там их получить. И сфера туризма будет развиваться не у нас, а у в других государствах», — добавил он.

Читайте по теме
Новые правила обучения вождению в Кыргызстане. Экзамены будет принимать ИИ

Как подчеркнул глава Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов, данное новшество вводится для улучшения культуры вождения, качества подготовки водителей.

Нардеп Болот Ибраимов спросил у него, в каких странах есть практика, где на права надо учиться 10-12 месяцев? Однако глава госцентра не смог ответить на вопрос.

На что депутат сказал, что, по его данным, ни в одном государстве мира нет такой практики.

«Основная причина ДТП на дорогах — это коррупция. Раньше люди просто покупали права, и это вина государства, а не граждан. А сегодня мы мучаем людей и заставляем их долго учиться на права. Это в корне неправильно. Надо пересматривать это решение», — добавил Болот Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357941/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер ЖК пригрозил депутатам: имена прогульщиков будут публиковать в СМИ
В Жогорку Кенеше избрали председателей комитетов
В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав
Глава КР призвал депутатов не торговаться при утверждении бюджета страны
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
Цифровизацию здравоохранения и защиту прав медиков обсудили эксперты СНГ
В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Поддержка бизнеса: снижены налоги и&nbsp;отменены отдельные лицензии Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
12:00
Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроект депутата Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроек...
11:59
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
11:55
Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
11:52
Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум
11:48
В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права