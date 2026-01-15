В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права

Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента отметил: к нему обращается молодежь, которая считает нецелесообразным решение о том, что на получение водительских прав необходимо отучиться от 10 до 12 месяцев.

«Я тоже считаю, что это неправильно. В Японии на права обучаются три месяца, в США, Грузии — еще меньше. Если мы примем такое решение и получение прав станет дорогим, то молодежь просто будет уезжать в соседние страны, чтобы там их получить. И сфера туризма будет развиваться не у нас, а у в других государствах», — добавил он.

Как подчеркнул глава Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов, данное новшество вводится для улучшения культуры вождения, качества подготовки водителей.

Нардеп Болот Ибраимов спросил у него, в каких странах есть практика, где на права надо учиться 10-12 месяцев? Однако глава госцентра не смог ответить на вопрос.

На что депутат сказал, что, по его данным, ни в одном государстве мира нет такой практики.

«Основная причина ДТП на дорогах — это коррупция. Раньше люди просто покупали права, и это вина государства, а не граждан. А сегодня мы мучаем людей и заставляем их долго учиться на права. Это в корне неправильно. Надо пересматривать это решение», — добавил Болот Ибраимов.