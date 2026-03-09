В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств с водительскими правами

В столице задержан подозреваемый в мошенничестве, который обещал помочь с получением водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, 25 декабря 2025 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин О.У. Он сообщил, что 11 декабря в жилмассиве «Кок-Жар» малознакомый мужчина, представившийся А.К., обманным путем завладел его деньгами.

Фото ГУВД

По словам заявителя, злоумышленник вошел к нему в доверие и под предлогом содействия в получении водительского удостоверения получил 120 тысяч сомов. Однако обещанные услуги выполнены не были, а деньги потерпевшему не вернули.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали подозреваемого Б.М., 1998 года рождения. Он был доставлен в следственную службу и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие установило его причастность как минимум к шести эпизодам мошенничества. Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия для выявления других возможных преступлений.

ГУВД Бишкека просит граждан, пострадавших от действий этого мужчины или располагающих информацией о его возможной причастности к другим преступлениям, сообщить по телефонам:

0505919149, 0703351565 или 102.