Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств с водительскими правами

В столице задержан подозреваемый в мошенничестве, который обещал помочь с получением водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, 25 декабря 2025 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин О.У. Он сообщил, что 11 декабря в жилмассиве «Кок-Жар» малознакомый мужчина, представившийся А.К., обманным путем завладел его деньгами.

ГУВД
Фото ГУВД

По словам заявителя, злоумышленник вошел к нему в доверие и под предлогом содействия в получении водительского удостоверения получил 120 тысяч сомов. Однако обещанные услуги выполнены не были, а деньги потерпевшему не вернули.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали подозреваемого Б.М., 1998 года рождения. Он был доставлен в следственную службу и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие установило его причастность как минимум к шести эпизодам мошенничества. Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия для выявления других возможных преступлений.

ГУВД Бишкека просит граждан, пострадавших от действий этого мужчины или располагающих информацией о его возможной причастности к другим преступлениям, сообщить по телефонам:
0505919149, 0703351565 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365172/
просмотров: 238
