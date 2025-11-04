13:23
Общество

Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение

Фото из интернета

После заявления управделами президента Каныбека Туманбаева о том, что обучение в автошколе будет составлять 14 месяцев, а частные с 2026 года и вовсе закроют, кыргызстанцы начали массово записываться туда, чтобы успеть пройти курс за 2,5 месяца.

Кто успеет записаться до декабря, отучится по старым законам. Мест не остается. У нас вчера была бессонная ночь, оставляют предоплату, а электронная база не может всех вместить.

Менеджер одной из частных автошкол Бишкека

По словам менеджеров, пока закон не подписан, можно работать дальше и обучать людей. Если в декабре записаться на обучение, то до вступления закона в силу люди успеют отучиться и получить права.

«Закон будет действовать после того, как подпишет президент. А до него подпишут депутаты, а их пока нет. Это дело как минимум трех месяцев, поэтому один курс мы выпустить успеем. В течение двух дней мест не останется совсем», — отметили в другой автошколе.

Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября

Напомним, на презентации новых образцов паспортов Каныбек Туманбаев заявил, что права в большинстве случаев покупаются, и некоторые люди даже не ходят на занятия по вождению. На дорогах нет культуры, поэтому обучением вождению займется государство. В государственных автошколах смогут обучаться все желающие после достижения 16 лет. Занятия будут идти в течение 14 месяцев с обязательной четырехразовой практикой во все времена года.

«Летом одно вождение, зимой совершенно другое. В зимнее время года будут иная практика и соответствующая квалификация», — заметил управделами президента.

Также он добавил, что в общеобразовательных школах по желанию могут ввести урок обучения вождению.
