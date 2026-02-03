13:45
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Зампред Союза водителей: автошколы годами давали лишь формальное обучение

Фото из интернета. Заместитель председателя Союза водителей КР Дуйшеналы Токтакунов

Заместитель председателя Союза водителей Кыргызстана Дуйшеналы Токтакунов заявил, что система подготовки водителей долгие годы работала формально, что приводило к авариям, коррупции и отсутствию базовых навыков у тысяч выпускников автошкол. Об этом он заявил на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

Токтакунов рассказал, что по всей стране функционировало 275 частных автошкол, где курс длился всего 2–3 месяца, но качество подготовки оставалось крайне низким. Многие кандидаты сдавали экзамены десятки раз, а часть учащихся — продолжала рассчитывать на неформальные схемы.

Токтакунов подчеркнул, что около 12 процентов водителей получали права благодаря коррупционным связям, не имея минимальных знаний.

Токтакунов отметил, что новая экзаменационная система полностью переведена на искусственный интеллект и исключает влияние человеческого фактора. Теперь сдать можно только при достаточном уровне подготовки.

В завершение Токтакунов призвал граждан поддержать реформу подготовки водителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360392/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Глава центра подготовки водителей задержан в Бишкеке за призыв к беспорядкам
Задержаны два руководителя частных автошкол
Президент приостановил лицензии частных автошкол до августа 2026 года
Почему 10 месяцев: власти ответили на критику сроков обучения в автошколах
Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников?
Обучение в государственных автошколах будет стоить 19 тысяч сомов — Орунбеков
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Новые нормы обучения в автошколах. Каныбек Туманбаев рассказал, зачем это нужно
Дастан Бекешев: Даже учиться водить танки не нужно 10 месяцев обучения
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
13:44
Торага ЖК назвал передовым опыт КР о 30-процентной квоте для женщин в парламенте Торага ЖК назвал передовым опыт КР о 30-процентной квот...
13:44
Глава Минприроды не доверяет рейтингу городов мира по качеству воздуха
13:40
Зампред Союза водителей: автошколы годами давали лишь формальное обучение
13:35
Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
13:28
Садыр Жапаров о личной трагедии: в ДТП погибли сын, брат и невестка