В городе Ош мальчика, упавшего в канал, нашли мертвым

В городе Ош упавшего в канал мальчика нашли мертвым. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Утонувшего ребенка обнаружили сегодня, примерно в 8.40. Тело унесло течением на несколько километров от места падения в канал.

Напомним, второй мальчик, пытаясь скрыть от родителей правду о падении брата в канал, заявил о его похищении. Он рассказал, что братишку неизвестные силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиционеры только через некоторое время выяснили, что ребенок обманул родителей, и с опозданием начали искать пропавшего.