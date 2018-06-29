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Происшествия

В городе Ош мальчика, упавшего в канал, нашли мертвым

В городе Ош упавшего в канал мальчика нашли мертвым. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Утонувшего ребенка обнаружили сегодня, примерно в 8.40. Тело унесло течением на несколько километров от места падения в канал.

Напомним, второй мальчик, пытаясь скрыть от родителей правду о падении брата в канал, заявил о его похищении. Он рассказал, что братишку неизвестные силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиционеры только через некоторое время выяснили, что ребенок обманул родителей, и с опозданием начали искать пропавшего.
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