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Происшествия

Поиски трехлетнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал

Родители трехлетнего мальчика, которого ищут в БЧК села Дружба Иссык-Атинского района, просят власти и президента страны Садыра Жапарова помочь в поисковых работах и осушить канал.

«Уважаемый Садыр Нуркожоевич, просим вас оказать содействие в поиске тела нашего сына, трехлетнего мальчика. Просим максимально осушить западный БЧК, чтобы найти тело сына», — заявил отец ребенка.

Напомним, что 19 августа в милицию поступило сообщение о пропаже трехлетнего мальчика. Его обувь тогда нашли на берегу БЧК. Отец ребенка в ролике говорит, что на протяжении семи дней в поисках его сына помогают руководство Чуйского канала, милиционеры и МЧС, но, к сожалению, пока безрезультатно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303059/
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