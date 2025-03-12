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Происшествия

В городе Ош местные жители вытащили из канала тело мальчика

В селе Жапалак местные жители вытащили из канала тело мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Оша.

Инцидент произошел 6 марта примерно в 18.00.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации. На место происшествия прибыли правоохранители. Установлена личность утонувшего — им оказался семилетний местный житель. Родители отказались от судмедэкспертизы и забрали тело ребенка.

Момент падения мальчика попал на видео. На кадрах видно, что он что-то уронил в канал и упал, когда пытался это вытащить.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322495/
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