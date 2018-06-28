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Происшествия

В Оше преступники по поддельным паспортам хотели отправить людей на хадж

Ошский городской суд вынес приговор обвиняемым в подделке документов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в суде.

По версии следствия, в 2016 году трое местных жителей, познакомившись с гражданином Турции и вступив с ним в сговор, по поддельным паспортам хотели отправить на малый хадж в Саудовскую Аравию 98 человек.

Злоумышленники дали объявление о малом хадже по заниженной стоимости. Собрав 98 паспортов кыргызстанцев, через туристическое агентство они оформили визу в консульстве Саудовской Аравии в Кыргызстане.

Когда визы были готовы, подсудимые вернули паспорта хозяевам под разными предлогами. После, сделав поддельные паспорта, вклеили в них полученные ранее визы.

Поддельные документы мужчины увезли в Турцию. В мае 2016 года обвиняемые отдали 98 паспортов гражданам Китая. Их задержали при попытке отправки китайцев на малый хадж в Саудовскую Аравию.

Все трое подсудимых признаны виновными в подделке документов. Двое из них получили условный срок, один приговорен к четырем годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.
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