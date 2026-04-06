12:54
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек

В Кыргызстане продолжается подготовка к сезону хаджа, в этом году святыни посетят 6 тысяч 60 кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщил заместитель муфтия Жолдошбек ажы Абдылдаев.

По его словам, Министерство хаджа Саудовской Аравии ежегодно направляет инструкции, касающиеся правил пребывания и соблюдения законов королевства. Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, в этом году существенных изменений в правилах и требованиях для паломников пока не зафиксировано.

пресс-службы муфтията
Фото пресс-службы муфтията. Для будущих паломников проводятся обучения
Сейчас во всех регионах страны для будущих паломников проводят специальные обучающие занятия. На лекциях особое внимание уделяется духовной подготовке: верующим разъясняют значимость поездки, правила поведения в святых местах и обучают правильному выполнению обрядов.

Отметим, стоимость хаджа в этом году – $4 тысячи 650. Планируется, что кыргызстанские паломники начнут вылетать в Саудовскую Аравию с 11 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369089/
просмотров: 179
Версия для печати
Популярные новости
6 апреля, понедельник
12:47
В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных м...
12:42
В Баткене за уклонение от уплаты алиментов должник получил два года тюрьмы
12:31
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
12:29
Пытался скрыться. Водитель «Лады» оштрафован на 45 тысяч сомов
12:22
Картофель под мусором: поля Чуйской области засыпало пакетами