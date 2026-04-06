В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек

В Кыргызстане продолжается подготовка к сезону хаджа, в этом году святыни посетят 6 тысяч 60 кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщил заместитель муфтия Жолдошбек ажы Абдылдаев.

По его словам, Министерство хаджа Саудовской Аравии ежегодно направляет инструкции, касающиеся правил пребывания и соблюдения законов королевства. Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, в этом году существенных изменений в правилах и требованиях для паломников пока не зафиксировано.

Для будущих паломников проводятся обучения

Сейчас во всех регионах страны для будущих паломников проводят специальные обучающие занятия. На лекциях особое внимание уделяется духовной подготовке: верующим разъясняют значимость поездки, правила поведения в святых местах и обучают правильному выполнению обрядов.

Отметим, стоимость хаджа в этом году – $4 тысячи 650. Планируется, что кыргызстанские паломники начнут вылетать в Саудовскую Аравию с 11 мая.