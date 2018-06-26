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Происшествия

Редактор телеканала «312» совершил наезд на милиционера. Был под наркотиком

Редактор телеканала «312» совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Уточняется, что он пытался скрыться с места происшествия.

Вчера, 25 июня, сотрудники УВД Октябрьского района проверяли водителя и пассажиров автомашины Mercedes-Benz GL 450. В авто находились три человека. Водитель попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника милиции. Он задержан.

При досмотре у него изъят гашиш.

В наркологическом диспансере, куда водителя доставили на освидетельствование, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР. Задержанного редактора телеканала «312» водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован с закрытым переломом плеча.

Расследование продолжается.
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