Груз героина из Кыргызстана в Германию. Подозреваемого задержали во Вьетнаме

Во Вьетнаме задержали наркоторговца, которого разыскивали за контрабанду 670 килограммов героина из Кыргызстана в Германию. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 31 июля во Вьетнаме задержали фигуранта международного розыска О.У.Д. Его обвиняют в организации контрабанды 670 килограммов героина в Германию.

Задержание стало результатом международной операции, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел КР, правоохранительными органами Вьетнама и представителями Генерального секретариата Интерпола.

Уголовное дело началось в 2019 году, когда полиция Германии изъяла крупную партию героина, тщательно замаскированного под упаковки с восточными сладостями. Груз, оформленный на бишкекскую фирму «Элит Шоко», прибыл в ФРГ как «турецкие сладости».

В ходе следствия установили, что О.У.Д. действовал в составе международной преступной группы. Злоумышленники закупили крупную партию афганского героина, скрыли его в упаковках халвы и с поддельными документами переправили через границу.

Сейчас органы прорабатывают вопрос экстрадиции задержанного в Кыргызстане для привлечения к ответственности по закону.