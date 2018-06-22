Граждане Великобритании и Малайзии задержаны в Кыргызстане на госгранице

Пограничники Управления ГПС КР по Чуйской области задержали двух иностранных граждан за нарушение режима госграницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
По его данным, пограничный наряд ПЗ «Кемин» в местности Озерное Чуйской области задержал граждан Великобритании Л.К. и Малайзии Р.Л., оба 1993 года рождения.
Данные граждане нарушили правила нахождения в пограничной зоне, не оформив разрешительные документы.
Задержанные оштрафованы на 3 тысячи сомов каждый.