Граждане Великобритании и Малайзии задержаны в Кыргызстане на госгранице

Пограничники Управления ГПС КР по Чуйской области задержали двух иностранных граждан за нарушение режима госграницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, пограничный наряд ПЗ «Кемин» в местности Озерное Чуйской области задержал граждан Великобритании Л.К. и Малайзии Р.Л., оба 1993 года рождения.

Данные граждане нарушили правила нахождения в пограничной зоне, не оформив разрешительные документы.

Задержанные оштрафованы на 3 тысячи сомов каждый.