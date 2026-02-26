Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты

Фото МИД КР. Жээнбек Кулубаев (в центре) на Кыргызско-Британском деловом совете

Вчера в Лондоне министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в очередном заседании Кыргызско-Британского делового совета. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в мероприятии участвовали руководители Министерств экономики, финансов, Национального банка Кыргызской Республики. К обсуждению присоединились представители Европейского банка реконструкции и развития, государственных структур и крупных международных компаний.

Читайте по теме ВВП Кыргызстана в январе 2026 года составил 125,7 миллиарда сомов

Жээнбек Кулубаев рассказал о социально-экономической ситуации в республике. Он подчеркнул устойчивую динамику развития: по итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта составил 11,1 процента.

Министр отметил, что такой темп обеспечили структурные реформы, модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата.

Глава МИД выделил приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества с Великобританией. К ним относятся:

энергетика, транспорт и логистика;

информационные технологии;

сельское хозяйство и туризм (включая строительство современных горных резортов).

Министр подтвердил готовность кыргызской стороны выступать надежным партнером для британского бизнеса.