Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты

Вчера в Лондоне министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в очередном заседании Кыргызско-Британского делового совета. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
По ее данным, в мероприятии участвовали руководители Министерств экономики, финансов, Национального банка Кыргызской Республики. К обсуждению присоединились представители Европейского банка реконструкции и развития, государственных структур и крупных международных компаний.
Жээнбек Кулубаев рассказал о социально-экономической ситуации в республике. Он подчеркнул устойчивую динамику развития: по итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта составил 11,1 процента.
Министр отметил, что такой темп обеспечили структурные реформы, модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата.
Глава МИД выделил приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества с Великобританией. К ним относятся:
- энергетика, транспорт и логистика;
- информационные технологии;
- сельское хозяйство и туризм (включая строительство современных горных резортов).
Министр подтвердил готовность кыргызской стороны выступать надежным партнером для британского бизнеса.