12:13
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Экспаты

Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке

Фото 24.kg. Британец Скотт Фрайдэй

В небольшом гараже в центре Бишкека несколько месяцев живет 62-летний бездомный британец Скотт Фрайдэй. Туда его пустили неравнодушные люди. Но условия все равно крайне тяжелые: в гараже нет электричества и очень холодно. Тем не менее мужчина не сдается и надеется пережить зиму.

Обустроить это место хотя бы минимально Скотту помог молодой человек по имени Улан. Он принес вещи и сделал все возможное, чтобы пространство стало пригодным для жизни. Улан периодически навещает Скотта, помогает с едой.

Мы поговорили со Скоттом Фрайдеем о том, почему он оказался в Кыргызстане, что вынудило его покинуть родину и как ему удается выживать вдали от привычной жизни.

Вынужденный исход: почему Скотт покинул Англию

24.kg
Фото 24.kg. Британец Скотт Фрайдэй
Скотт покинул родину практически без денег и конкретных планов. Он мечтал добраться до Китая. Его путь начался с парома из Дувра — города в британском графстве Кент — во французский Кале.

Его отъезд не являлся поиском лучшей жизни — это стал вынужденный побег из страны, которая, как он считает, обошлась с ним несправедливо.

Несбывшаяся мечта: от кадета флота до колонии

В подростковые годы Скотт считался перспективным учеником с отличной успеваемостью. Учителя видели в нем будущего офицера Королевского флота и говорили об этом его родителям.

Однако в 16 лет все изменилось — после драки с полицейскими он оказался в колонии для несовершеннолетних. Три месяца среди малолетних преступников стали переломным моментом.

По словам Скотта, с тех пор его окружение — сначала друзья и общество, позже семья — постепенно отворачивались от него.

24.kg
Фото 24.kg. Британец Скотт Фрайдэй
Со временем он оказался на улице. Ему приходилось жить в приютах с алкоголиками и наркоманами. Создать семью он так и не смог — стремление выжить, по его словам, полностью отбило желание строить отношения.

У Скотта никогда не владел собственным жильем. Отношения с родственниками оставались напряженными, и на родине его больше ничего не держало. Ощущение безысходности и одиночества подтолкнуло его покинуть Англию и отправиться в неизвестность.

Дорога в Азию: Через Турцию и Иран в неизвестность

Путешествие началось 14 февраля, почти два года назад. Его путь пролегал через Европу, затем через Турцию и Грузию.

Из Грузии Скотт пытался попасть в Армению, однако в тот момент у страны был военный конфликт с Азербайджаном, и границы оказались закрыты. Единственный открытый маршрут вел в Иран, но для британского гражданина и это направление оказалось недоступным. Ему пришлось вернуться обратно.

Следующим пунктом стал Казахстан. Добраться туда можно было только самолетом. Скотт прилетел из Тбилиси в Алматы, где прожил около двух недель.

Именно в этот период в Великобритании полностью прекратили его социальные выплаты. Он рассчитывал использовать следующую выплату, чтобы пересечь границу с Китаем, однако деньги прекратили поступать в том момент, когда стали жизненно необходимыми.

Бишкекский приют: гараж, холод и человечность

Скотт перебрался в Кыргызстан в июне 2025 года, потратив последние деньги на автобус из Алматы. Путь из Англии до Бишкека занял около четырех месяцев.

О жизни здесь Скотт отзывается тепло. Местные жители относятся к нему с уважением. Именно благодаря поддержке обычных людей ему удается выживать в гараже без электричества. Например, молодой человек по имени Улан помог обустроить пространство и периодически приносит еду.

24.kg
Фото 24.kg. Временное жилище Скотта Фрайдэя
Единственный серьезный инцидент произошел, когда у него украли телефон. Он обратился в милицию, однако именно местные знакомые нашли воров раньше и вернули устройство, пусть и сломанное.

Алкоголь Скотт употребляет редко и только в компании. На вопрос о друзьях в Бишкеке он отвечает: это слово слишком сильное, скорее, рядом есть дружелюбные и отзывчивые люди.

Жизнь в ожидании: между апелляцией и молитвой

Прошлым летом Скотт подал заявление на политическое убежище. В августе ему отказали, рекомендовав обратиться в международные организации. Однако он не доверяет таким структурам, считая, что они действуют не в интересах обычных людей.

Сейчас британец в подвешенном состоянии. Ему необходимо подавать апелляцию, но он не знает, с чего начать.

Острая необходимость — доступ к электричеству: без него невозможно вскипятить чай или зарядить телефон. К тому же в гараже очень холодно.

24.kg
Фото 24.kg. Отказ в убежище от Министерства труда, социального обеспечения и миграции, который выдали Скотту
Состояние здоровья Скотт оценивает как терпимое. Он не знает, какие болезни могут развиваться внутри, однако чувствует себя относительно нормально.

Питается тем, что удается найти, иногда тем, что оставляют люди. Он понимает риски и старается быть осторожным с едой.

На вопрос, выбрал бы он другую жизнь, если бы у него была такая возможность, Скотт отвечает отрицательно. Он считает, что живет под защитой Бога и выполняет его волю, а значит, все происходящее имеет смысл.

Он не боится закончить свою жизнь в этом гараже, опасаясь лишь одного — потерять веру.

Скотт Фрайдэй

Оглядываясь назад, Скотт не говорит о сожалениях.

Если бы у него появились документы и официальный статус, он не стал бы искать «обычную» жизнь. По его словам, он посвятил бы себя помощи людям, оказавшимся в таком же положении, как и он.

Если бы у меня появились документы, я бы не искал «обычную» жизнь. Я посвятил бы себя помощи тем, кто оказался в такой же беде.

Скотт Фрайдэй
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360798/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Эпштейна. В Британии персонал отказался работать на Эндрю — брата короля
Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира — Бакыт Дарманкул уулу
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
Туристы приютили собаку из Кыргызстана и увезли во Францию
Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
12:03
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифици...
12:00
Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке
11:55
Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы
11:55
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
11:51
Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе