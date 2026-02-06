Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке

В небольшом гараже в центре Бишкека несколько месяцев живет 62-летний бездомный британец Скотт Фрайдэй. Туда его пустили неравнодушные люди. Но условия все равно крайне тяжелые: в гараже нет электричества и очень холодно. Тем не менее мужчина не сдается и надеется пережить зиму.

Обустроить это место хотя бы минимально Скотту помог молодой человек по имени Улан. Он принес вещи и сделал все возможное, чтобы пространство стало пригодным для жизни. Улан периодически навещает Скотта, помогает с едой.

Мы поговорили со Скоттом Фрайдеем о том, почему он оказался в Кыргызстане, что вынудило его покинуть родину и как ему удается выживать вдали от привычной жизни.

Вынужденный исход: почему Скотт покинул Англию

Фото 24.kg. Британец Скотт Фрайдэй

Его отъезд не являлся поиском лучшей жизни — это стал вынужденный побег из страны, которая, как он считает, обошлась с ним несправедливо.

Несбывшаяся мечта: от кадета флота до колонии

В подростковые годы Скотт считался перспективным учеником с отличной успеваемостью. Учителя видели в нем будущего офицера Королевского флота и говорили об этом его родителям.

Однако в 16 лет все изменилось — после драки с полицейскими он оказался в колонии для несовершеннолетних. Три месяца среди малолетних преступников стали переломным моментом.

По словам Скотта, с тех пор его окружение — сначала друзья и общество, позже семья — постепенно отворачивались от него.

Фото 24.kg. Британец Скотт Фрайдэй

У Скотта никогда не владел собственным жильем. Отношения с родственниками оставались напряженными, и на родине его больше ничего не держало. Ощущение безысходности и одиночества подтолкнуло его покинуть Англию и отправиться в неизвестность.

Дорога в Азию: Через Турцию и Иран в неизвестность

Путешествие началось 14 февраля, почти два года назад. Его путь пролегал через Европу, затем через Турцию и Грузию.

Из Грузии Скотт пытался попасть в Армению, однако в тот момент у страны был военный конфликт с Азербайджаном, и границы оказались закрыты. Единственный открытый маршрут вел в Иран, но для британского гражданина и это направление оказалось недоступным. Ему пришлось вернуться обратно.

Следующим пунктом стал Казахстан. Добраться туда можно было только самолетом. Скотт прилетел из Тбилиси в Алматы, где прожил около двух недель.

Именно в этот период в Великобритании полностью прекратили его социальные выплаты. Он рассчитывал использовать следующую выплату, чтобы пересечь границу с Китаем, однако деньги прекратили поступать в том момент, когда стали жизненно необходимыми.

Бишкекский приют: гараж, холод и человечность

Скотт перебрался в Кыргызстан в июне 2025 года, потратив последние деньги на автобус из Алматы. Путь из Англии до Бишкека занял около четырех месяцев.

О жизни здесь Скотт отзывается тепло. Местные жители относятся к нему с уважением. Именно благодаря поддержке обычных людей ему удается выживать в гараже без электричества. Например, молодой человек по имени Улан помог обустроить пространство и периодически приносит еду.

Фото 24.kg. Временное жилище Скотта Фрайдэя

Алкоголь Скотт употребляет редко и только в компании. На вопрос о друзьях в Бишкеке он отвечает: это слово слишком сильное, скорее, рядом есть дружелюбные и отзывчивые люди.

Жизнь в ожидании: между апелляцией и молитвой

Прошлым летом Скотт подал заявление на политическое убежище. В августе ему отказали, рекомендовав обратиться в международные организации. Однако он не доверяет таким структурам, считая, что они действуют не в интересах обычных людей.

Сейчас британец в подвешенном состоянии. Ему необходимо подавать апелляцию, но он не знает, с чего начать.

Острая необходимость — доступ к электричеству: без него невозможно вскипятить чай или зарядить телефон. К тому же в гараже очень холодно.

Фото 24.kg. Отказ в убежище от Министерства труда, социального обеспечения и миграции, который выдали Скотту

Питается тем, что удается найти, иногда тем, что оставляют люди. Он понимает риски и старается быть осторожным с едой.

На вопрос, выбрал бы он другую жизнь, если бы у него была такая возможность, Скотт отвечает отрицательно. Он считает, что живет под защитой Бога и выполняет его волю, а значит, все происходящее имеет смысл.

Он не боится закончить свою жизнь в этом гараже, опасаясь лишь одного — потерять веру. Скотт Фрайдэй

Оглядываясь назад, Скотт не говорит о сожалениях.

Если бы у него появились документы и официальный статус, он не стал бы искать «обычную» жизнь. По его словам, он посвятил бы себя помощи людям, оказавшимся в таком же положении, как и он.