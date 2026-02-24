18:42
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Великобритании

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев примет участие в первой встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр посетит Великобританию 25-26 февраля 2026 года.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании Иветт Купер и руководителями финансовых организаций. Министр также примет участие в очередном заседании Кыргызско-Британского делового совета.

Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363391/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт
Чынгыз Эшимбеков назначен генконсулом Кыргызстана в Чикаго
«Мир без правил». Белковский о том, зачем США Центральная Азия
Америка пришла за редкоземами? Шанс для Центральной Азии или новая зона риска
ЕС намерен наращивать техническую и консультативную поддержку Центральной Азии
Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке
Дело Эпштейна. В Британии персонал отказался работать на Эндрю — брата короля
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
18:42
Конфликты в школе. Проводить комплексные расследования призывает эксперт Конфликты в школе. Проводить комплексные расследования...
18:22
Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллионов сомов
18:10
Государственный банк развития финансирует строительство шести ГЭС и одного СЭС
18:08
Скончался заслуженный врач Кыргызстана Сейтакун Ибраимов
18:01
МИД КР предупреждает: предоплаты на получение визы в США не существует