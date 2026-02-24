Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Великобритании

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев примет участие в первой встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр посетит Великобританию 25-26 февраля 2026 года.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании Иветт Купер и руководителями финансовых организаций. Министр также примет участие в очередном заседании Кыргызско-Британского делового совета.

Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.