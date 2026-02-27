09:11
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Встреча глав МИД Британии и стран Центральной Азии: что обсудили

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече в формате «Центральная Азия — Великобритания» в Лондоне. В мероприятии также участвовали министры иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и государственный секретарь по иностранным делам Великобритании.

Читайте по теме
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азии

Участники рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления диалога в новом региональном формате по таким направлениям, как торгово-экономическое, транспортное, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в борьбе с современными вызовами и угрозами. Выражено общее понимание, что формат С5+UK станет важной платформой, способствующей выстраиванию системного диалога и выработке практических мер по укреплению партнерства.

Выступая, Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что сегодня Центральная Азия является ключевым геополитическим регионом со стратегическим расположением между Азией и Европой, обладающим богатыми энергоресурсами, большим человеческим потенциалом и широкими транзитными возможностями. Отмечено, что мирное урегулирование вопросов государственных границ Кыргызской Республики с Узбекистаном и Таджикистаном служит не только примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии, но и открывает новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений региона со странами мира, включая Великобританию.

Читайте по теме
Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана

Отмечена и актуальность расширения двустороннего и регионального сотрудничества с Великобританией в сферах торговли, финансов, энергетики, транспорта, климата и образования. Выражена надежда на то, что успех формата C5+UK будет измеряться конкретными проектами, инвестициями, образовательными программами и устойчивыми механизмами взаимодействия.

Касаясь вопросов санкций со стороны Великобритании, глава МИД КР выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торговое, экономическое и финансовое сотрудничество государств Центральной Азии с Соединенным Королевством. Он подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для достижения взаимоприемлемых и конструктивных решений.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363783/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азии
Кыргызстан и Великобритания активизируют обмен опытом в законотворчестве
Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты
В Бишкеке отметили 70-летие патриарха кыргызской дипломатии Муратбека Иманалиева
Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Великобритании
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
Чынгыз Эшимбеков назначен генконсулом Кыргызстана в Чикаго
Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке
Дело Эпштейна. В Британии персонал отказался работать на Эндрю — брата короля
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
27 февраля, пятница
09:10
В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыв...
09:05
В Лондоне прошла премьера фильма Beyond the Silk Road о Кыргызстане
08:58
Встреча глав МИД Британии и стран Центральной Азии: что обсудили
08:45
В Сузакском районе по решению суда принудительно переселят сельчан
08:27
В Бишкеке продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций
26 февраля, четверг
23:38
Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики