Встреча глав МИД Британии и стран Центральной Азии: что обсудили

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече в формате «Центральная Азия — Великобритания» в Лондоне. В мероприятии также участвовали министры иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и государственный секретарь по иностранным делам Великобритании.

Читайте по теме Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азии

Участники рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления диалога в новом региональном формате по таким направлениям, как торгово-экономическое, транспортное, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в борьбе с современными вызовами и угрозами. Выражено общее понимание, что формат С5+UK станет важной платформой, способствующей выстраиванию системного диалога и выработке практических мер по укреплению партнерства.

Выступая, Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что сегодня Центральная Азия является ключевым геополитическим регионом со стратегическим расположением между Азией и Европой, обладающим богатыми энергоресурсами, большим человеческим потенциалом и широкими транзитными возможностями. Отмечено, что мирное урегулирование вопросов государственных границ Кыргызской Республики с Узбекистаном и Таджикистаном служит не только примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии, но и открывает новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений региона со странами мира, включая Великобританию.

Читайте по теме Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана

Отмечена и актуальность расширения двустороннего и регионального сотрудничества с Великобританией в сферах торговли, финансов, энергетики, транспорта, климата и образования. Выражена надежда на то, что успех формата C5+UK будет измеряться конкретными проектами, инвестициями, образовательными программами и устойчивыми механизмами взаимодействия.

Касаясь вопросов санкций со стороны Великобритании, глава МИД КР выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием односторонних ограничительных мер на торговое, экономическое и финансовое сотрудничество государств Центральной Азии с Соединенным Королевством. Он подчеркнул, что кыргызская сторона, выступая против политизации международных экономических и коммерческих связей, готова к открытому и конструктивному диалогу для достижения взаимоприемлемых и конструктивных решений.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.