Экономика

Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»

Китай выразил решительный протест в связи с введением Великобританией нового пакета санкций против предприятий КНР под предлогом так называемых вопросов, «связанных с Россией». Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции страны.

Он подчеркнул, что действия Британии представляют собой односторонние санкции, не имеющие под собой международно-правового основания и не получившие мандата Организации Объединенных Наций.

Касаясь украинского кризиса, чиновник отметил, что Китай неуклонно осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами, подчеркнув, что нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны нарушаться или затрагиваться.

Официальный представитель призвал Великобританию немедленно исправить свои ошибочные действия и отменить санкции против соответствующих китайских организаций, добавив, что Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364198/
