Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах

Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в разных сферах. Об этом говорилось на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в республике Николасом Боулером.

Как сообщила пресс-служба МИД, дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Особое внимание они уделили реализации совместных проектов в следующих сферах:

экономика и торговля;

инвестиции;

горнорудная отрасль;

транспортный сектор.

В частности, стороны рассмотрели возможности взаимодействия через британское экспортно-кредитное агентство UKEF.

КР и Великобритания выступили за поддержание активного политического диалога. Медер Абакиров и Николас Боулер договорились продолжить совместную работу по организации взаимных визитов на высоком уровне для укрепления кыргызско-британского сотрудничества.