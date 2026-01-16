17:53
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Власть

Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах

Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в разных сферах. Об этом говорилось на встрече заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в республике Николасом Боулером.

Как сообщила пресс-служба МИД, дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Особое внимание они уделили реализации совместных проектов в следующих сферах:

  • экономика и торговля;
  • инвестиции;
  • горнорудная отрасль;
  • транспортный сектор.

В частности, стороны рассмотрели возможности взаимодействия через британское экспортно-кредитное агентство UKEF.

КР и Великобритания выступили за поддержание активного политического диалога. Медер Абакиров и Николас Боулер договорились продолжить совместную работу по организации взаимных визитов на высоком уровне для укрепления кыргызско-британского сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358189/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира — Бакыт Дарманкул уулу
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам
В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Беспрецедентный случай в Британии: король Карл III лишил титула принца Эндрю
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Время ограничено: как успеть получить билет в&nbsp;марафоне призов от&nbsp;MBANK Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
17:44
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающ...
17:42
Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
17:39
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
17:36
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
17:20
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение