Власть

Кыргызстан и Великобритания активизируют обмен опытом в законотворчестве

Вчера в Лондоне министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в совместной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии со спикером Палаты общин Великобритании сэром Линдси Харви Хойлом. Переговоры прошли в Вестминстерском дворце при участии членов Всепартийной парламентской группы по Центральной Азии.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления межпарламентского сотрудничества. В ходе беседы министр рассказал британским коллегам о результатах прошедших выборов в Жогорку Кенеш.

МИД КР
Фото МИД КР
Он подчеркнул, что избирательный процесс полностью соответствовал национальному законодательству и международным стандартам, продемонстрировав принципы демократичности, состязательности и прозрачности.

Глава МИД КР отметил особую роль парламента в общественно-политической и социально-экономической жизни страны. По его словам, Жогорку Кенеш активно сопровождает государственные реформы, содействует ускоренному экономическому развитию и повышению качества управления.

Жээнбек Кулубаев выразил заинтересованность в активизации кыргызско-британского обмена. В качестве приоритетных направлений он выделил:

  • визиты парламентских делегаций;

  • развитие контактов между профильными комитетами;

  • обмен опытом в сфере законотворческой деятельности;

  • проведение стажировок по вопросам регламента и процедур парламентского контроля.

Министр выразил убежденность, что прямые контакты между законодательными органами эффективно дополнят межправительственное взаимодействие и укрепят двусторонний политический диалог.

