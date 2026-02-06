12:09
Дело Эпштейна. В Британии персонал отказался работать на Эндрю — брата короля

Персонал королевского поместья Сандрингем отказался работать на брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из-за его дружбы со скандальным Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Отмечается, что бывший принц Эндрю, лишенный титулов на фоне скандала, в понедельник переехал в поместье из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка. При этом обслуживающему персоналу предоставили возможность отказаться от работы на него, если им некомфортно. По данным издания, большинство уже воспользовались этой возможностью.

«Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — заявил собеседник газеты.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — один из «ветеранов» дела Эпштейна, он попал в поле зрения общественности еще в 2019 году, когда американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, к интимной связи с которыми ее принуждали в несовершеннолетнем возрасте. В начале он отвергал обвинения, но после подачи ею судебного иска пошел на мировую и выплатил компенсацию. На фоне скандала он сначала отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи, затем был лишен всех титулов.
