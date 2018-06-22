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В бюджет вернули более 5 миллионов сомов по делу о неуплате таможенных пошлин

В рамках уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере государству возместили 5 миллионов 737 тысяч 635 сомов. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в мае сотрудники Северо-Восточной таможни при досмотре грузовой машины обнаружили незадекларированный товар на 23 миллиона сомов. По факту возбудили уголовное дело по статье 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР.

Накануне владелец груза полностью уплатил все положенные таможенные пошлины. Уголовное дело прекратят.

«По действующему законодательству, в случае добровольного погашения налоговой задолженности, включая штрафы и пени, уголовное преследование прекращают на любой стадии уголовного процесса», — пояснили в ГСБЭП.
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