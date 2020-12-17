10:23
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Происшествия

Фирма в Джалал-Абадской области задолжала государству 45 миллионов сомов

В Джалал-Абадской области начали досудебное производство по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет государства на 45 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Финпола.

По ее данным, установлено, что ОсОО «Ш.» приобретало и реализовывало товары на крупную сумму, при этом полноценно не предоставляло отчеты по налогам. В результате нанесен ущерб государственному бюджету в особо крупном размере.

В настоящее время проводится работа по возмещению денежных средств в бюджет государства и по установлению причастных должностных лиц, оказывающих покровительство ОсОО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176962/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Председателю Государственной налоговой службы Кабылу Абдалиеву объявили выговор
В Кыргызстане выявили точки продаж с незаконной алкогольной продукцией
Разборки с системой «Сводный пост» продолжаются. Пограничники ответили налоговой
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус
В магазинах Бишкека изъяли более тысячи бутылок алкоголя
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя
В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции
Налоговая служба Кыргызстана работает в штатном режиме
Открыто и честно провести конкурс на закупку акцизных марок призвал глава ГНС
Популярные новости
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов В Бишкеке задержана женщина с большим количеством фальшивых долларов
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
17 декабря, четверг
10:22
Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка» Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлай...
10:14
Милиция готовится к президентским выборам. У населения изымают оружие
10:07
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на один сом
10:06
Убийство кыргызстанца в Москве. Следственные органы возбудили уголовное дело
10:04
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 декабря