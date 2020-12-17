Фирма в Джалал-Абадской области задолжала государству 45 миллионов сомов

В Джалал-Абадской области начали досудебное производство по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет государства на 45 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Финпола.

По ее данным, установлено, что ОсОО «Ш.» приобретало и реализовывало товары на крупную сумму, при этом полноценно не предоставляло отчеты по налогам. В результате нанесен ущерб государственному бюджету в особо крупном размере.

В настоящее время проводится работа по возмещению денежных средств в бюджет государства и по установлению причастных должностных лиц, оказывающих покровительство ОсОО.