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Происшествия

Уклонение от уплаты налогов. Задержаны руководители мясного рынка

На мясном рынке ОсОО «Фирма Акиф» на территории «Ош базары» выявили факты уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Создав двойную бухгалтерию, собранные средства за аренду торговых мест и помещений руководство рынка не оформляло должным образом, оплату производили без учета в финансовых документах. В отчетах занижали сумму получаемой прибыли до 90 процентов», — говорится в сообщении госкомитета.

В ГКНБ добавили, что установлен факт присвоения руководителями имущества путем совершения мошеннических действий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий задержаны учредитель и управляющий директор рынка. Их водворили в ИВС ГКНБ. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286709/
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